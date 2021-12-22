Роман Бусаргин посетил школу

В Петровске отремонтируют старейшую школу №2, об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Средняя общеобразовательная школа №2 в Петровске войдет в программу ремонта на 2022 год. Сейчас в здании 445 детей. Школа открылась в 1938 году, это самое старое учебное заведение в городе.

Реставрация школы пройдет по программе ремонта 100 школ, 100 детских садов и 50 домов культуры, предложенной Вячеславом Володиным.

В 2022 году за счет средств областного бюджета заменят кровлю здания столовой. Ремонт помещения профинансирует муниципальный бюджет.

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