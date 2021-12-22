Жительницы Саратова подарили мошенникам 4 миллиона за пару дней. Женщины оказались удивительно доверчивы, о чем в очередной раз сообщает саратовская полиция.

Одна 36-летняя горожанка послушала сотрудника банка, который сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Заявительнице сказали оформить займ и перевести деньги на «безопасные» счета. В результате женщина лишилась 2 195 тысяч рублей.

Еще две жительницы Кировского района также попались на попытке «аннулировать» кредит. 73-летняя женщина через банкомат перевела мошенникам 145 тыясч рублей, а 63-летняя заявительница лишилась 787 912 рублей.

В Ленинском районе 59-летняя саратовчанка оформила кредит на 730 тысяч рублей и отправила их злоумышленникам. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.