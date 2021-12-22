В Энгельсе ищут убийцу мужчины на улице Краснодарская

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Тело мужчины с множественными ранениями на груди и животе нашли сегодня, 22 декабря в Энгельсе.
Следы преступления обнаружились на улице Краснодарская.
Утром в пристройке к частному дому здесь нашли труп.
Как сообщили в региональном СУ СКР, личность погибшего установлена, это 58-летний местный житель.
Судебно-медицинский эксперт подтвердил в ходе осмотра, что на теле мужчины выявлены множественные ранения. Проводится судебно-медицинское исследование, следователи начали проверку и поиск причастных к произошедшему.
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