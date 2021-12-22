Жириновский предложил подарить Рашкину книгу по зоологии

Лось - это вечная тема

Сегодня, 22 декабря, лидер ЛДПР Владимир Жириновский опять высказался насчет истории с Валерием Рашкиным и лосем. Напомним, депутата Госдумы от КПРФ застукали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей незаконно убитого лося в багажнике. Это произошло в октябре, но скандал и не думает утихать.

Первоначально Рашкин –заявлял, что перепутал лося с кабаном и убил случайно. Эту фразу и обыграл Жириновский.

- Кабан – это не лось, а лось — не кабан. Могу подарить Рашкину книгу про животных. Может, он тогда никого убивать не будет, - заявил бессменный лидер ЛДПР.

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