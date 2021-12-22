Два объекта культурного наследия в Саратове получили охранные зоны

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В Саратовской области определены еще две зоны охраны для объектов культурного наследия.
Оба объекта находятся на террритории Саратова. Это построенное в 1908 году «Здание училища городского начального» (Зеленая, 38) и «Дом жилой» 1890 года (Ульяновская, 26).
Постановление об утверждении их зон охраны подписал председатель правительства Роман Бусаргин.
- Благодаря установленным границам охранной зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, режиму использования земель на участках можно осуществлять регламентированное строительство, реконструкцию и благоустройство, - отметил Бусаргин в своем телеграм-канале.
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