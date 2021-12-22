В Саратовскую область идут морозы до -28 градусов

Саратов будет во власти сильных морозов в ближайшие сутки
Фото: Екатерина Семенова
На Саратов идут морозы до -28 градусов, об этом сообщает областной Гидрометцентр.
Завтра, в ночь с 23 на 24 декабря, в регионе будут очень сильные морозы. Столбик термометра опуститься до -28 градусов. На дорогах гололед.
Днем в Саратове будет около -16 градусов, в Петровске -20, а в Новоузенске -15 градусов.
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