Губернатор выступил с итогами года на страницах «Комсомольской правды – Саратов»

Валерий Радаев подвел некоторые итоги уходящего года вместе с "КП-Саратов"

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подвел предварительные итоги 2021 года. Сделал он это в публикации одного из самых популярных и читаемых СМИ региона – газете «Комсомольская правда – Саратов».

В рамках одной публикации невозможно охватить все вопросы, Валерий Радаев коротко остановился в первую очередь на том, что удалось достичь в различных сферах жизни региона, коротко обрисовал планы: строительство и ремонт объектов соцсферы, дороги, парки, модернизация здравоохранения, урожай, инвестиции, значимые даты.

Публикуем полный текст выступления главы региона в газете «Комсомольская правда – Саратов».

Губернатор Валерий Радаев: «85-летний юбилей Саратовская область встретила личными и общими победами жителей»

2021 год был богат на юбилейные события в масштабах страны, нашего региона, предприятий области. Несомненно, они стали для всех объединяющим началом на современном этапе жизни. Очень сложном из-за пандемии – с непривычными условиями, правилами, с жесткими требованиями. Но тем важнее были общие дела, добрые поступки, ободряющие слова, которые поддерживали и давали всем новые силы.

На 60-летие первого полета человека в космос на месте приземления Юрия Гагарина открыли Парк покорителей космоса. Из ряда задумок в отношении этой знаковой территории проект мемориально-образовательного комплекса получил воплощение. Благодаря инициативе нашего депутата, Председателя Госдумы Вячеслава Володина, идеям авторов проекта, работе строителей, дорожников, энергетиков, связистов. Интерес у саратовцев и гостей области к Парку огромный. Со дня открытия его посетили более 130 тыс. человек. Первый этап проекта высоко оценил Президент Владимир Путин, который приезжал на юбилейный День космонавтики. В ходе его визита обсуждалось немало актуальных тем, регион получил поддержку в вопросе расселения аварийных домов Летного городка в Энгельсе.

Сегодня развитие территорий в первую очередь связано с нацпроектами Президента и госпрограммами. Проектные мероприятия охватывают экономику, социальную сферу, инфраструктуру. Все намеченные мероприятия обеспечены финансированием. А это всегда было главным вопросом в реализации планов. И в текущем году - 50,6 млрд рублей, из них направлено более 13 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 76 объектов. По итогам года вводится 56 объектов различного профиля. Это 5 учреждений здравоохранения, 14 - в системе образования, 11 объектов культуры, 6 - спорта, 13 - коммунальной инфраструктуры и другие.

Многое было сделано в этом году в дорожной сфере. Работаем по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», госпрограмме РФ «Развитие транспортной системы», региональным и муниципальным программам.

Финансирование по нацпроекту 6,9 млрд. рублей. Объем работ - 337 км. Приводились в нормативное состояние областные дороги - 34 участка, в Саратове - 132 участка улично-дорожной сети, в Энгельсе – 9.

Порядка 2,4 млрд рублей регион получил по госпрограмме РФ. Ремонтировались дорожные участки в городах области - 108 объектов. Мосты через реки Большой и Малый Иргиз, Терешку, Волгу, путепровод через железную ветку «Саратов - Сенная». Строится автодорожный путепровод взамен железнодорожного переезда у п. Светлый в Татищевском районе. О важности этих объектов, о необходимости привести их в порядок говорили жители региона. По итогам 2021 года доля региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, составит 19%, на территории Саратовской агломерации -77%.

Регион активно участвует во всех направлениях национального проекта «Образование». Строим школьные здания и детские сады. В этом году открыли свои двери школа на 220 мест в селе Тепловка Новобурасского района и на 1100 мест в пос.Солнечный-2 в Саратове. Еще одно учебное заведение на 825 мест строится в микрорайоне «Иволгино», дополнительные корпуса к двум саратовским школам и в селе Репное Балашовского района.

Детских садов - 9 новых объектов, это по нацпроекту «Демография». Их будут посещать более 1400 малышей, и работать в них - более 420 сотрудников.

Огромное внимание уделяется качеству образования детей. Не только в областном центре, но и в малых городах, в сельской местности. В районах создана современная инфраструктура образовательных центров «Точка роста». К 107 действующим центрам цифрового и гуманитарного профилей в этом году добавилось еще 68 естественно-научной и технологической направленности. У детей к ним огромный интерес, ведь это дополнительная возможность узнать много нового и определиться с будущей профессией.

В современных реалиях пандемии, конечно, особое внимание системе здравоохранения. С 2021 года стартовала 5-летняя программа модернизации первичного звена. У нас в ней участвуют 40 государственных медицинских организаций. Финансирование составит 10,6 млрд рублей. Запланированы строительство, реконструкция, установка десятков объектов, а также приобретение нового медицинского оборудования и автотранспорта.

В этом году устанавливаем 10 модульных конструкций – ФАПов и амбулатории. Капитальным ремонтом охвачено 56 объектов. В районные медучреждения поступило 849 единиц медицинского оборудования почти на 1 млрд. рублей. Приобретено 259 единиц специализированного медтранспорта. Безусловно, все это позволит повысить доступность и качество медицинских услуг для жителей области, в том числе на отдаленных территориях.

Можно с уверенностью сказать, что социальная сфера региона планомерно развивается по всем отраслям: образования, культуры, спорта и другим. Да, конечно, необходим постоянный контроль за выполнением программных мероприятий. И не только со стороны руководящих лиц, но и общественности. Ведь речь идет о работе, результаты которой ожидают жители области.

Что касается отраслей экономического сектора, то эксперты в текущем году в целом отмечают их восстановительный рост. Оценочно ВРП составит 921 млрд. рублей с темпом роста 102,9%. Индекс промышленного производства прогнозируется в 111,9%. Это хороший результат.

Еще два особо важных показателя нужно назвать. Заработная плата по итогам этого года прогнозно составит 36 698 рублей, рост - 109,4%. Уровень безработицы с январского в 2,97% снизился до 1% в декабре. Рынок труда в регионе восстановился до показателей допандемийного периода.

Несколько слов хотел бы сказать об инвестициях. В инвестиционном портфеле региона 170 крупных проектов. Из них в настоящее время реализуется 135 на сумму порядка 600 млрд рублей. Завершаются в текущем году 43 инвестпроекта. Их общий объем - 35,5 млрд рублей, создается около 1000 рабочих мест.

Успешно прошла реконструкция производства на макаронной фабрике «МакПром» в Балашове. Вложено инвестиций 2,1 млрд рублей. Построен новый цех на Аткарском подразделении «ГК «Русагро». Инвестировано также более 2 млрд рублей. Новый производственный корпус на «Мясокомбинате «Родина» в Энгельсском районе. Расширена вспомогательная инфраструктура «Металлургического завода Балаково».

Инвестиционные проекты реализуют резиденты Особой экономической зоны. У «ИнфоТех Балаково» - строительство «Регионального центра обработки данных». У «НПП «Алмаз» - производство инновационной аппаратуры. У «НПП «Контакт» - создание новых мощностей для разработки и производства радиоэлектронной продукции.

В регионе продолжается реализация ряда крупных инвестпроектов с иностранным участием. Как, например, на заводе «ЕПК Саратов» создается современное производство буксовых подшипников, которые будут поставляться на экспорт.

Стоит отметить, что региональные предприятия осваивают новые рынки сбыта за рубежом. Объем внешней торговли за 9 месяцев вырос на 51,8% (2,3 млрд долл. США). При этом экспорт увеличился на 66,5%. По показателям экспорта область поднялась на четыре позиции и заняла 25 место в рейтинге регионов-экспортеров.

Саратовские аграрии в этом году собрали 3,9 млн. тонн зерновых. Область – первая в ПФО, а по подсолнечнику – первая в стране. Намолочено более 1,9 млн. тонн, что выше прошлогоднего уровня.

Собранный объем зерна в разы перекрывает продовольственные потребности региона, полностью удовлетворены запросы на семена и зернофураж, на сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности. Значительные объемы реализуются в другие регионы и на экспорт. Хороший результат по мелиорации. Область – в пятерке лучших в России по площади орошаемых земель и по динамике ввода мелиоративных объектов. В этом году ввели 13,8 тыс. гектаров, выполнив целевой ориентир.

Эти значимые результаты и многие другие достигнуты трудом жителей региона. Именно так всегда работали саратовцы, поколение за поколением. Отвечали на вызовы времени, воевали за Победу, строили прочный фундамент благополучия и будущих успехов.

Свой 85-летний юбилей область встретила, отдавая дань уважения фронтовикам и труженикам тыла, участникам комсомольских строек, первопроходцам целины, передовикам промышленного комплекса и сельского хозяйства, выдающимся педагогам и врачам.

Заслуги железнодорожников отмечены в истории Приволжской железной дороги, которой в этом году исполняется 150 лет. Благодаря им появились первый участок «Аткарск – Саратов», первая паромная железнодорожная переправа через Волгу, «дорога жизни» в сражающийся Сталинград. А в наши дни новые инфраструктурные проекты: по строительству Западного обхода Саратова, реконструкции саратовского вокзала и другие.

60 лет на защите страны стоит Таманская ракетная дивизия, обеспечивая безопасность Родины. Военная часть, расположенная в Татищевском районе - гордость Саратовской области и всей России.

55-летие Волжского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации отражает внушительный вклад ученых, инженеров в развитие мелиоративного строительства, особенно в нашей зоне рискованного земледелия.

Знаменательные даты свидетельствуют о славных победах жителей региона, личных и общих, которые складываются из ежедневного труда, инициатив, неравнодушия, желания видеть процветающей саратовскую землю. И это убеждает в том, что все планы по развитию нашей области будут реализованы.