В Саратовской области еще 13 человек скончались от коронавируса, сегодня оперштаб опубликовал последние данные по смертности в регионе.
За прошедшие сутки скончались десять женщин и трое мужчин в возрасте от 46 до 90 лет, общее количество жертв инфекции достигло 4 950 жителей региона.
Напомним, всего коронавирусом заразились 130 259 саратовцев.
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