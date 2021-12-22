Газовики из Маркса подделали протоколы проверок и подвергли жизнь горожан опасности, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По версии правоохранителей, в октябре 2021 года ООО «УПД», под ответственностью которой находятся более 20 многоэтажек, заключила договор с организацией ЗАО «ППР «Вулкан» на обследование вентиляции и дымоходов в 1541 квартире.

Правоохранители выяснили, что коммунальщики подписывали поддельные акты о проверках, а на самом деле ничего не смотрели и не чистили, тем самым подвергая жизнь жильцов опасности.

Теперь на недобросовестных газовиков завели два уголовных дела, их расследование находится на контроле прокуратуры.

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