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Происшествия22 декабря 2021 8:41

Газовики из Маркса подделали протоколы проверок и подвергли жизнь горожан опасности

Заведены уголовные дела
Наталия Калинина
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Газовики из Маркса подделали протоколы проверок и подвергли жизнь горожан опасности, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По версии правоохранителей, в октябре 2021 года ООО «УПД», под ответственностью которой находятся более 20 многоэтажек, заключила договор с организацией ЗАО «ППР «Вулкан» на обследование вентиляции и дымоходов в 1541 квартире.

Правоохранители выяснили, что коммунальщики подписывали поддельные акты о проверках, а на самом деле ничего не смотрели и не чистили, тем самым подвергая жизнь жильцов опасности.

Теперь на недобросовестных газовиков завели два уголовных дела, их расследование находится на контроле прокуратуры.

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