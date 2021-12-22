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Происшествия22 декабря 2021 8:41

Жителя Балашова будут судить за растление двух маленьких девочек

Злоумышленник подкараулил их на пляже
Наталия Калинина
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46-летнего жителя Балашова будут судить за растление двух маленьких девочек, об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел в середине июня 2021 года. Балашовец увидел на пляже двух десятилетних девочек и показал им то, что детям видеть не следовало. Сначала дети никому не рассказали о случившемся. Однако через пару недель девочки вновь столкнулись с тем же мужчиной на пляже и он опять преследовал их. Одна из девочек, дома сообщила об этом старшей сестре. Та обратилась в полицию и рассказала родителям.

Вскоре подозреваемого задержали, сейчас он под стражей, ждет суда.

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