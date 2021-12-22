На семи улицах в Ленинском районе отключили воду

Сегодня, 22 декабря, на семи улицах в Ленинском районе Саратова отключили воду, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Олимпийская, 5. На время ремонта без воды остались следующие адреса: Гвардейская (дома №№20-30а, четные номера домов), Олимпийская, улица Зои Космодемьянской (дома №№18-30), улицы Чайковского (дома №№1, 3, 4, 5, 6) и Панфилова (дома №№3, 5, 7, 11, 13, 17), а также 1-й - 3-й проезд Панфилова.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 20:00.

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