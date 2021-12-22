Ника выходит на работу

В Саратовском филиале АО «Ситиматик» появился пернатый сотрудник. В Энгельсском мусоросортировочном комплексе завели ястреба- тетеревятника.

Хищная птица призвана отпугивать голубей, чаек и ворон, которые растаскивают мусор и создают антисанитарную обстановку. Мусорные птицы разносят заразу, загрязняют помётом административные здания, технику и технологическое оборудование компании. Ястреб будет с этим бороться.

Новый сотрудник АО "Ситиматик"

Полезная птица приехала из республики Чувашия, ее зовут Ника. Пернатой сотруднице создали комфортный вольер, а с ее коллегами провели инструктаж по поводу ухода и кормления. Скоро у Ники должны появиться подружки: в новом году еще две птицы поступят на энгельсский объект и две на балаковский.

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