Ника выходит на работу
В Саратовском филиале АО «Ситиматик» появился пернатый сотрудник. В Энгельсском мусоросортировочном комплексе завели ястреба- тетеревятника.
Хищная птица призвана отпугивать голубей, чаек и ворон, которые растаскивают мусор и создают антисанитарную обстановку. Мусорные птицы разносят заразу, загрязняют помётом административные здания, технику и технологическое оборудование компании. Ястреб будет с этим бороться.
Новый сотрудник АО "Ситиматик"
Полезная птица приехала из республики Чувашия, ее зовут Ника. Пернатой сотруднице создали комфортный вольер, а с ее коллегами провели инструктаж по поводу ухода и кормления. Скоро у Ники должны появиться подружки: в новом году еще две птицы поступят на энгельсский объект и две на балаковский.
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