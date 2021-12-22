Саратовскую кондитерскую фабрику подозревают в уходе от налогов на 11,7 млн рублей

Фото yelkz.livejournal.com

Саратовская кондитерская фабрика попала под уголовное дело об уклонении от уплаты налога. Установлен как минимум один эпизод расчетов с контрагентом на 11,7 млн рублей, которые должны были направлены в первую очередь на погашение долгов по налогам и сброрам. Уголовное дело возбудили в Кировском следственном отделе Саратова СУ СКР по Саратовской области.

По данным регионального СК, на 13 октября 2021 года у местного АО, которое занимается производством кулинарной продукции, образовалась задолженность по налогам и сборам в размере 47,3 млн рублей. В банки были направлены инкассовые поручения на списание этих средств с расчетных счетов фирмы. Проверка установила, фирма осуществляет деятельность и имеет реальную возможность погашения долга. Однако кондитерка организовал расчеты с одним из контрагентов в обход собственных счетов.

Следователями СК возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налога в особо крупном размере. Материалы представила налоговая и УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

По данным «КП-Саратов» в уклонении подозревается АО «Консар» (бренд «Конфешн», входящий в группу компаний «Букет»), при котором кондитерская фабрика едва не прекратила существование. В отношении АО «Консар» введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве. Рассмотрение результатов процедуры было назначено на сегодня, 22 декабря, в Арбитражном суде Саратовской области.

Сейчас производство кондитерских изделий на предприятии поддерживает новый инвестор ООО «Мясокомбинат Дубки».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.