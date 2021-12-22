Пьяный житель Анисовки поджег трехкомнатную квартиру

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 21 декабря Пьяный житель станции Анисовка в Энгельсском районе поджег трехкомнатную квартиру.

Возгорание произошло в 9:05 на станции Анисовка. В пятиэтажке на улице Пархоменко загорелась трехкомнатная квартира. Площадь пожара составила 11 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар произошел из-за хозяина жилья, который выпил и уснул с сигаретой. Пострадавших не было, о чем сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

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