Пьяный житель Анисовки поджег трехкомнатную квартиру

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 21 декабря Пьяный житель станции Анисовка в Энгельсском районе поджег трехкомнатную квартиру.
Возгорание произошло в 9:05 на станции Анисовка. В пятиэтажке на улице Пархоменко загорелась трехкомнатная квартира. Площадь пожара составила 11 квадратных метров.
По предварительным данным, пожар произошел из-за хозяина жилья, который выпил и уснул с сигаретой. Пострадавших не было, о чем сообщает ГУ МЧС Саратовской области.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.