В Советском районе две женщины и девочка пострадали в ДТП

В Советском районе Саратовской области две женщины и девочка пострадали в ДТП.

Авария случилась вчера, 21 декабря, в 13:50 на 372 километре трассы «Пенза-Саратов-Озинки». 36-летняя женщина на автомобиле «Шевроле Нива» не справилась с управлением и слетела с дороги в правый кювет. Потом машина перевернулась.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель и две ее пассажирки: 17-летняя девочка-подросток и 46-летняя женщина. Им назначено амбулаторное лечение, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

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