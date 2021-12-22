Отключение отопления в Кировском районе перенесено

Отопление не отключили, можно переждать морозы в тепле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения тепла Кировском районе Саратова, как сообщили утром некоторые СМИ, сегодня, 22 декабря, не произошло. Его не будет сегодня и в ближайшие дни.

В пресс-службе «Т Плюс» корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что планировавшееся отключени отопление перенесено на более поздние сроки из-за наступивших морозов.

- Работы будут произведены позже, когда будет более комфортная температура воздуха, как для жителей, чтобы пережить отключение на несколько часов, так и для работников предприятия, которые будут заниматься ремонтом, - уточнили в пресс-службе.

Планировалось отключение в 11 многоквартирных домах на улицах Еремина, Семенова, Лисина.

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