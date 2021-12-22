В Саратове сбили 83-летнюю бабушку

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 21 декабря, в Ленинском районе Саратова сбили 83-летнюю бабушку, об этом сообщает региональная автоинспекция.

Авария случилась в 9:40 напротив дома № 9 по улице Ипподромная. 83-летняя женщина была сбита автомобилем Renault Sandero, за рулем которого сидел 28-летний парень.

В результате ДТП женщина с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

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