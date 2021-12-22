В Саратовской области коронавирус обнаружен у 339 человек

На утро 22 декабря в Саратовской области зарегистрировано 339 новых случаев коронавируса.

Большая часть из них в Саратове - 158, в Энгельсском районе — 54, в Балаковском — 27, Балашовском —18, в остальных - менее 10 человек.

Большинство новых пациентов с признаками ОРВИ — 248, с пневмонией — 76, с бессимптомным течением — 15. По-прежнему больше всего среди новых заболевших людей в возрасте старше 60 лет, по итогам последних суток таких 122 человека. Также коронавирус выявлен у 35 детей в возрасте до 14 лет.

Сейчас в коронавирусных госпиталях находятся 1 512 человека, на амбулаторном лечении — 7 768 больных с COVID-19.

Общее количество заболевших с начала пандемии составило в Саратовской области 130 259 человека, из них выздоровели 116 230 человек, за сутки — 553.

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