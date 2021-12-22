Мэр Саратова поздравил гордуму с 25-летием и отметил ее ответственность перед горожанами

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Глава администрации Саратова Михаил Исаев поздравил Саратовскую городскую Думу с 25-летним юбилеем.

По мнению Исаева саратовскую гордуму всегда отличали "профессионализм, инициативность и ответственность перед жителями".

- Четверть века – немалый срок в истории. За это время депутатами проделана огромная работа по разработке и принятию важных проектов и решений, ставших фундаментом для развития разных сфер муниципалитета.

Поздравляю с юбилеем всех тех, кто в разные годы представлял интересы населения и работал в стенах местного парламента. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов и благополучия!, - заявил Исаев.

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