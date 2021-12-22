В Заводском районе колодцы возле детского сада прикрывают фанеркой

Открытый люк в Заводском

Сегодня, 22 декабря, жительница Заводского пожаловалась на открытый люк возле детского сада. Об этом горожанка написала в социальной сети.

Как пишет Ирина Корунова в группе Заводской Online Саратов возле детского сада № 181 есть опасный открытый люк. Он расположен по адресу 5-й Динамовский проезд, 18б. Освещение в этом районе тусклое, а люк присыпан снегом, так что его легко не заметить.

Женщина попыталась прикрыть его фанеркой. Напомним, ранее в Саратова разразился скандал из-за провалившегося в открытый люк школьника.

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