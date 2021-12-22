В Саратове обесточена троллейбусная линия

Сегодня, 22 декабря, в Саратове была обесточена троллейбусная линия, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.
В 8:55 было прервано движение троллейбусов 7-го маршрута. Они встали из-за обесточки линии.
О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
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