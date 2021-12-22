Группа компаний О’КЕЙ пояснила причину закрытия магазинов в Саратове

Гипермаркеты будут работать в свой последний день в Саратове до 21.00 31 декабря

В пресс-службе Группы компаний О’КЕЙ на запрос «Комсомольской правды в Саратове» подтвердили закрытие с 1 января своих гипермаркетов в областном центре. Последний день работы магазинов 31 декабря 2021 года, они будут открыты до 21.00.

- Группа компания О’КЕЙ подтверждает факт закрытия гипермаркетов в Саратове (Вольский тракт, 2, ТРК «Хэппи Молл» и ул. Танкистов, 3, ТК «Форум»). Магазины будут закрыты для покупателей с 1 января 2022 года. До этого времени они продолжат работать в прежнем режиме, 31 декабря – до 21.00, - сообщили в ответ на запрос «КП-Саратов»

Также в пресс-службе пояснили причину такого решения. Это связано с низкой эффективностью магазинов, проще говоря, они стали нерентабельны.

- Компания О’КЕЙ приняла решение о закрытии этих магазинов исходя из продолжительного анализа показателей финансовой деятельности, в ходе которого была выявлена невысокая эффективность работы данных торговых точек в связи со спецификой рынка розничной торговли региона. Компания О’КЕЙ проводит постоянную работу над оптимизацией процессов и повышением эффективности бизнеса гипермаркетов, в том числе закрывая нерентабельные магазины, - говорится в ответе пресс-службы Группы компаний О’КЕЙ.

Ранее закрытие магазинов сети объяснили истечением сроков договоров. Специалисты указали на переформатирование в самой компании.

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