В школах Энгельса каникулы начнутся с 24 декабря

Школьники уйдут на зимние каникулы досрочно

Школы Энгельсского района уходят на зимние каникулы досрочно, с 24 декабря. Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации района.

Аналогичное решение ожидается по всей Саратовской области – зимние каникулы стартуют раньше обычного. Решение об этом должен принять каждый район самостоятельно.

Министерство образования Саратовской области предлагает всем школам начального, основного среднего общего образования начать каникулы с 24 декабря. Завершиться они должны по графику – 8 декабря. Соответствующее письмо за подписью министра образования области Михаила Орлова получили все учреждения, подотчетные минобразу. В письме министр ссылается на предписания Роспотребнадзора и текущую заболеваемость по ОРВИ.

Решение о начале каникул с 25 декабря ранее приняли в Саратове.

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