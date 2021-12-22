На внеочередном заседании областной думы утвердят новые границы Саратова

.

В Саратовской областной думе 23 декабря пройдет внеочередное заседание. Решение об этом было принято несколько дней назад, вчера вечером, 21 декабря, Совет думы утвердил это официально.

В числе главных вопросов 78 внеочередного заседания, которые нужно рассмотреть до конца 2021 года, внесение многочисленных изменений в бюджет области, в связи с поступлениями из федерального бюджета. Речь идет как о финансировании строительства социальных объектов, так и о дополнительных деньгах на медицину. Кроме того, планируется утвердить закон о нормативах единых отчислений в районы и городские округа Саратовской области от налога на доходы физических лиц.

Кроме этого будет окончательно решен вопрос о преобразовании Саратовского района Саратовской области в административный район Саратова и установлены границы этой территории.

Традиционно перед новым годом депутаты утвердят солидный список награждаемых почетными грамотами областной думы, что дает возможность затем претендовать на получение звания ветерана труда.

Депутатские слушания о госпрограммах Саратовской области по обеспечению доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан перенесена с 22 декабря на 28 января 2022 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.