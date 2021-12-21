Саратовский правозащитник рассказал, как нужно ужесточить наказания за пытки. Член региональной общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Геннадий Макаренко прокомментировал новый законопроект.

Согласно предложению, внесенному в Госдуму после трагических событий в Саратове, планируется ужесточить ответственность за пытки.

Геннадий Макаренко поддерживает эту идею, но полагает, что положительный эффект будет только от комплексного воздействия.

- Проверки должны быть во всех инстанциях: в полиции, следственном комитете, ФСИН, судах и так далее. Нужно зафиксировать их результаты, а через год сравнить. Только так можно добиться результатов, - заявил правозащитник и отметил, что в каждом регионе своя ситуация.

- Важно помнить, что в России нет прецедентного права. В каждом регионе закон будет работать по-своему: в Саратове могут принять одни меры, а в Новосибирске – другие, - отметил Геннадий Макаренко.

В новом законе предлагают обеспечить более детальное и четкое определение пыток. Соавтор проекта сенатор Клишас делал особый упор на запугивание. По его мнению, именно оно играло особую роль в страшных событиях, происходивших в тюремной больнице в Саратове.

В статье «Принуждение к даче показаний» будет прописана ответственность для сотрудников ФСИН. Это позволит привлекать к ответственности за пытки не только следователей или дознавателей.

За «выбивание» наказаний под пытками правоохранителям будет грозить до 12 лет.

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