В Саратове лучшие педагоги вузов получили по 100 тысяч рублей. Сегодня, 21 декабря, состоялось вручение премии для работников вузов «Высота». Победителей поздравил Валерий Радаев.

21 преподаватель из семи учреждений получил статуэтку, диплом и сто тысяч рублей. Премия существует уже шесть лет, однако губернатор отметил, что в этот раз она особенная, потому что ее вручают в Год науки и технологий.

- Творческое направление также важно, как точные и гуманитарные науки, - отметил губернатор.

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