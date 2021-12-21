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Общество21 декабря 2021 14:45

Каникулы в школах Саратова начнутся 25 декабря

Дети будут отдыхать две недели
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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В этом году саратовские школьники уйдут на каникулы раньше обычного. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в городской администрации.

Эта учебная неделя станет последней. Каникулы начнутся с субботы, 25 декабря, и продлятся до субботы, 8 января.

Так, ребята будут отдыхать чуть больше двух недель. Школьники вернутся за парты 10 января.

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