Олег Костин: торговцы поддельными сертификатами хуже антипрививочников

Олег Костин
Олег Костин заявил, что торговцы поддельными сертификатами о прохождении вакцинации хуже антипрививочников. Сегодня, 21 декабря, глава регионального минздрава сообщил об этом в рамках очередного координационного совета.
По мнению руководителя ведомства, антипрививочники менее опасны тем, что, хотя бы выражают свою позицию открыто.
- Пользуясь своим служебным положением они ставят под угрозу жизнь горожан, - отметил глава министерства.
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