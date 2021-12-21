Олег Костин: торговцы поддельными сертификатами хуже антипрививочников

Олег Костин

Олег Костин заявил, что торговцы поддельными сертификатами о прохождении вакцинации хуже антипрививочников. Сегодня, 21 декабря, глава регионального минздрава сообщил об этом в рамках очередного координационного совета.

По мнению руководителя ведомства, антипрививочники менее опасны тем, что, хотя бы выражают свою позицию открыто.

- Пользуясь своим служебным положением они ставят под угрозу жизнь горожан, - отметил глава министерства.

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