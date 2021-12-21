А как же праздник?!

В Саратове Роспотребнадзор прояснил ситуацию с корпоративами. Хороших новостей нет.

Сегодня, 21 ноября, на очередном координационном совете по коронавирусу глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала о том, как будут проходить новогодние корпоративы и другие увеселительные мероприятия.

В двух словах, также, как и сейчас: все клубы, рестораны и бары работают до 23:00. После этого времени вам в новогоднюю ночь предложат разойтись согласно постановлению правительства. При этом стоит отметить, что это не единственные действующие ограничения: в залах действует социальная дистанция, а вход осуществляется по QR-кодам.

Кто на таких условиях будет устраивать мероприятие вне дома или офиса – вопрос риторический.

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