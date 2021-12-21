Ольга Кожанова на корсовете

Жители Саратова стали менее охотно прививаться от гриппа, об этом сегодня, 21 декабря, в рамках координационного совета сообщила Ольга Кожанова.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Ольги Кожановой, показатели заболеваемости падают уже 3 недели: они снизились со 165 до 110 на сто тысяч населения. Ежедневные темпы прироста опустились до средних по России.

Тем не менее заболеваемость остаётся высокой, расслабление недопустима, - подчеркнула глава ведомства. Саратовцы стали на 12 процентов чаще болеть ОРВИ, чем на прошлой неделе. Показатели по заболеваемости детского населения ОРВИ в 30 муниципалитетах на 20 процентов выше средних для этого времени года. В 17 территориях средние показатели оказались превышены более чем в два раза. К таким территориям относятся Аркадак, Базарный Карабулак, Балаково, Балашов, Энгельс и другие.

Выявлено уже 65 случаев гриппа Н3N2. Жители Саратова стали менее охотно прививаться от гриппа: в прошлом году привились более 60 процентов взрослого населения, а в этом всего 40.

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