Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 декабря 2021 13:53

Жители Саратова стали менее охотно прививаться от гриппа

Есть уже 65 случаев нового штамма
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ольга Кожанова на корсовете

Ольга Кожанова на корсовете

Жители Саратова стали менее охотно прививаться от гриппа, об этом сегодня, 21 декабря, в рамках координационного совета сообщила Ольга Кожанова.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Ольги Кожановой, показатели заболеваемости падают уже 3 недели: они снизились со 165 до 110 на сто тысяч населения. Ежедневные темпы прироста опустились до средних по России.

Тем не менее заболеваемость остаётся высокой, расслабление недопустима, - подчеркнула глава ведомства. Саратовцы стали на 12 процентов чаще болеть ОРВИ, чем на прошлой неделе. Показатели по заболеваемости детского населения ОРВИ в 30 муниципалитетах на 20 процентов выше средних для этого времени года. В 17 территориях средние показатели оказались превышены более чем в два раза. К таким территориям относятся Аркадак, Базарный Карабулак, Балаково, Балашов, Энгельс и другие.

Выявлено уже 65 случаев гриппа Н3N2. Жители Саратова стали менее охотно прививаться от гриппа: в прошлом году привились более 60 процентов взрослого населения, а в этом всего 40.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.