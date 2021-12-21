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Происшествия21 декабря 2021 13:51

В Саратовской области умерла 14-летняя девочка

Признаков насильственной смерти на теле ребенка следователи не нашли
Источник:kp.ru
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В Саратовской области следователи СК проводят проверку по факту смерти 14-летней девочки. Сигнал об этом поступил утром 21 декабря от медиков скорой помощи.

Бригада прибыла по вызову в частный дом в селе Агафоновка Питерского района, но помочь ребенку уже не успела, только констатировали смерть девочки.

Следователь СК и судебно-медицинский эксперт подтвердили, что признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено.

- Назначено судебно-медицинское исследование чтобы установить причину смерти, собирают информацию о семье, где воспитывался ребенок, - сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

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