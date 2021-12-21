В Саратовской области умерла 14-летняя девочка

В Саратовской области следователи СК проводят проверку по факту смерти 14-летней девочки. Сигнал об этом поступил утром 21 декабря от медиков скорой помощи.

Бригада прибыла по вызову в частный дом в селе Агафоновка Питерского района, но помочь ребенку уже не успела, только констатировали смерть девочки.

Следователь СК и судебно-медицинский эксперт подтвердили, что признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено.

- Назначено судебно-медицинское исследование чтобы установить причину смерти, собирают информацию о семье, где воспитывался ребенок, - сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.