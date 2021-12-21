Радаев поздравил с Днем многодетной семьи мэра Саратова

Мэра Саратова поздравили с днем многодетной семьи

Мэра Саратова Михаила Исаева, отца четверых детей, поздравил с Днем многодетной семьи губернатор Радаев. Он сделал это в начале заседания координационного совета по противодействию коронавирусу 21 декабря.

- Сегодня в области впервые отмечается День многодетной семьи. У нас таких семей больше 24-х тысяч. Поздравляю их с этим прекрасным праздником! Персональные поздравления - отцу четверых детей Михаилу Александровичу Исаеву. Михаил Александрович, молодые на вас равняются! – заявил Радаев.

Глава региона не смог сделать это лично – мэр не пришел на заседание корсовета, направив заместителя.

- Не вижу его в числе участников онлайн-заседания… Наверное отмечает, - пошутил губернатор.

Напомним, День многодетной семьи отмечается сегодня в Саратовской области впервые.

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