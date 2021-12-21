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Общество21 декабря 2021 13:25

Детям работающих в коронавирусных госпиталях на Новый год врачей обещаны подарки

Губернатор поручил министрам обеспечить подарки
Источник:kp.ru
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Валерий Радаев поручил подготовить подарки врачам медиков, работающих в новый год в "красных зонах"

Валерий Радаев поручил подготовить подарки врачам медиков, работающих в новый год в "красных зонах"

Всем детям врачей и медсестер, которые будут работать в красных зонах ковид-госпиталей в праздники в Саратовской области, чиновники обязаны подготовить подарки. Об этом в ходе заседания областного корсовета сообщил губернатор Радаев.

Он заметил, что ослабить прививочную кампанию ни в коем случае нельзя и попросил доводить до людей, что новогодние каникулы не препятствуют вакцинации. Все прививочные пункты в праздничные дни будут работать в штатном режиме, в том числе мобильные в торговых центрах.

- У медиков, которые несут вахту в красных зонах, также не будет выходных. Прошу министров – Разборова, Егорова и Костина подготовить подарки детям врачей и медсестер, дежурство которых выпадает на праздники, - поручил Радаев.

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