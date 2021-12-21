В Саратове открылся сервис доставки продуктов «Самокат»

Сегодня, 21 декабря, в Саратове открылся сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат».
Новая услуга подразумевает доставку продуктов в течение 15 минут. По мнению авторов проекта это очень удобно, если ты в последний момент вспомнил о какой-то покупке.
Сделать заказ можно в мобильном приложении. Товары в ассортименте всегда свежие. Саратов – это уже 35 город России, где предоставляется такая услуга.
Работу курьеров по этой программе получили 400 жителей Саратова и сто жителей Энгельса.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.