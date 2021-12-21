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Общество21 декабря 2021 12:18

В Саратове не собираются разрешать работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

Встретить новый год в кафе или ресторане в Саратовской области не получиться
Источник:kp.ru
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Рестораны в Саратове на новый год открыть не дадут

Рестораны в Саратове на новый год открыть не дадут

В правительство Саратовской области не поступали предложения от Роспотребнадзора по поводу ослабления ограничений для кафе и ресторанов на новогодние праздники. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» 13 декабря рассказали в аппарате председателя правительства Романа Бусаргина.

Сегодня для всех заведений общепита действует ограничение в работе до 23.00. Проведение корпоративов в этих условиях с соблюдением предписанных антиковидных норм еще возможно. Но организация празднования встречи Нового года 31 декабря становится для предпринимателей в сфере общепита малореальной.

Между тем, есть регионы, где накануне праздников принято решение о продлении работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь. К примеру, в Мордовии им разрешили работать до трех часов ночи в Новый год.

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