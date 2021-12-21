Светлана Бакал

Мининформ заявил об увеличении телеэфиров с ответами на вопросы жителей с нового года.

На 2022 год запланировано 12 прямых эфиров с участием жителей области и представителей власти.

Также власти обещают регулярно выпускать 15-минутные интервью чиновников по актуальным вопросам. Все материалы будут дублироваться и в социальных сетях.

На местном радио каждый месяц будут выпускать соответствующие 20-минутные передачи.

- Увеличение эфирного времени позволяет донести до населения информацию о состоянии дел в регионе. Увеличено также время теле, и радиоэфира с участием должностных лиц, - сообщила министр информации и печати области Светлана Бакал.

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