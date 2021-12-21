Сегодня, 21 декабря, в четырёх районах Саратова отключили воду, о чем сообщает ООО «КВС».
В Октябрьском районе Саратова отключили воду по адресу 2-й Мельничный проезд,1.По адресам 7-й Береговой пр.,2/14; Береговая,1/15; 2-й Мельничный пр.,1,3,4; Чернышевского,46 до 20:00 отключена вода.
Ранее были сообщения об отключениях в Заводском районе, а также Ленинском и в центре города.
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