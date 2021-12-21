Задержанных за пытки в ОТБ-1 оставили под стражей, Павлу Гаценко и Сергею Мальцева продлили арест, об этом сообщает саратовский областной суд.

Бывший начальник отдела безопасности ОТБ-1 Сергей Мальцев и бывший начальник Областной туберкулезной больницы №1 (ОТБ-1) УФСИН Павел Гаценко останутся под стражей до 25 января 2022 года.

Напомним, после публикаций жутких кадров с пытками в саратовской тюремной больнице в системе ФСИН региона начались громкие увольнения. По итогу было возбуждено несколько уголовных дел.

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