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Общество21 декабря 2021 11:50

Валерий Радаев высоко оценил подготовку в саратовских колледжах

Наталия Калинина
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Валерий Радаев высоко оценил подготовку в саратовских колледжах. Он отметил это сегодня, 21 декабря, при посещении Саратовского кулинарного колледжа.

Губернатор отметил активное участие студентов в волонтерском движении. Молодые люди помогают пожилым и участвуют в борьбе с коронавирусом.

Глава региона также отметил участие студентов в творческих состязаниях и успешное выступление на всероссийских форумах. Для активных студентов губернатор учредил специальную ежегодную премию за представление родной области на подобных мероприятиях.

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