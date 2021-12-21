Валерий Радаев высоко оценил подготовку в саратовских колледжах. Он отметил это сегодня, 21 декабря, при посещении Саратовского кулинарного колледжа.
Губернатор отметил активное участие студентов в волонтерском движении. Молодые люди помогают пожилым и участвуют в борьбе с коронавирусом.
Глава региона также отметил участие студентов в творческих состязаниях и успешное выступление на всероссийских форумах. Для активных студентов губернатор учредил специальную ежегодную премию за представление родной области на подобных мероприятиях.
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