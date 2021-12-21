В Саратове много многодетных семей

В Саратовской области выделили 1,4 на поддержку многодетных семей и сирот, об этом сегодня, 21 декабря, сообщили на заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, который заседает в областной думе.

За счет неиспользованных на 1 января 2021 года средств удалось увеличить областной бюджет. На приобретение жилья для сирот и многодетных семей будет направлено 1,4 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что сегодня в Саратовской области впервые отмечается праздник День многодетной семьи. Роман Бусаргин уже поздравил приверженцев традиционных ценностей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.