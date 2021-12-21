Типичный двор Саратова
Чиновники пояснили жителям Саратова, что убирать снег во дворах они не обязаны. Власти напомнили горожанам, что убирать снег во дворах многоквартирных домов, а также пешеходную дорожку должны управляющие компании.
Если управляющая организация не исполняет свои обязанности, саратовцы могут обратиться в комитет ЖКХ при администрации города по телефону: (8452)26-03-84.
Также можно жаловаться на УК в жилищную инспекцию в письменном виде.
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