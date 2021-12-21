Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 10:53

Чиновники пояснили жителям Саратова, что убирать снег во дворах они не обязаны

Горожанам рекомендуют обращаться к управляющим компаниям
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Типичный двор Саратова

Типичный двор Саратова

Чиновники пояснили жителям Саратова, что убирать снег во дворах они не обязаны. Власти напомнили горожанам, что убирать снег во дворах многоквартирных домов, а также пешеходную дорожку должны управляющие компании.

Если управляющая организация не исполняет свои обязанности, саратовцы могут обратиться в комитет ЖКХ при администрации города по телефону: (8452)26-03-84.

Также можно жаловаться на УК в жилищную инспекцию в письменном виде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.