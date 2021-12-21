Саратовские турпрограммы по Волге войдут в единый национальный речной маршрут

В Саратовской области в настоящее время разрабатывают туристические программы по Волге. Они предусматривают путешествие речным транспортом и экскурсионное обслуживание в городах причала. Уже провели калькуляцию стоимости перевозок по воде в пределах границ региона по маршруту «Самара-Саратов-Самара». Об этом сообщили в областном комитете по туризму.

Программы готовятся совместно с другими регионами. В ПФО планируется сформировать единый туристический национальный маршрут, построить 10 причалов и речных вокзалов, создать 20 новых туристических объектов и обновить речной флот. Это позволит регионам создать 13 тыс. новых рабочих мест и привлечь 48 млрд внебюджетных инвестиций.

Все работы ведутся в рамках окружной инициативы «Волжское путешествие», которую представил зампред правительства страны Дмитрий Чернышенко на специальном заседании по региональному развитию. В городах ПФО также реализуют другие проекты, которые касаются экологии, медицины, совершенствования рабочих процессов.

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