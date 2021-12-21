В Саратове стартуют новогодние концерты и экскурсии по храмам. Министерство культы рассказывает о развлекательной программе.

22 и 23 декабря представление «Богатырский новый год» пройдет в «Клубе «Солнечный». 26 декабря 2021 года, 3 и 6 января 2022 года центр имени Столыпина проводит пешеходные экскурсии по храмам Саратова.

24 декабря в «Городском доме культуры национального творчества» показывают сказку «Приключения бременских музыкантов», а 25 декабря в Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится интерактивное занятие «Встреча с дедушкой Морозом». ГКДТ «Романтик» 25, 26, 28, и 29 декабря показывает кукольный спектакль «Щелкунчик».

Кроме того, в Саратове для детей из малообеспеченных семей, а также ребят с ограниченными возможностями пройдут отдельные праздничные представления.

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