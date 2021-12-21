В Воскресенском районе 80-летнему инвалиду не выдали слуховой аппарат

В Воскресенском районе 80-летнему пенсионеру не выдали слуховой аппарат. Потребовалось вмешательство прокуратуры, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Пожилой житель области подключен к индивидуальной программе реабилитации. Ему обязаны были выдать слуховой аппарат, но не сделали этого. Прокуратура внесла представление на руководство отделения Фонда.

После вмешательства надзорного органа пенсионер получил слуховой аппарате.

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