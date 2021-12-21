В Ершове построят грязелечебницу за 100 миллионов

В Саратове построят онкоцентр за 98,5 миллиона, об этом сообщили сегодня, 21 декабря, на заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, который заседает в областной думе.

За счет неиспользованных на 1 января 2021 года средств на борьбу с коронавирусом выделяется 1,8 миллиарда, а на ремонт тротуаров и благоустройство территорий 193 и 108 миллионов рублей соответственно.

Резервный фонд правительства региона увеличивают на 300 миллионов рублей. На 2022 на переселение граждан из аварийного жилья выделено 772,9 миллиона рублей.

В Саратове выделят 98,5 миллиона рублей на строительство онкоцентра, а на строительства ледового дворца в Энгельсе – 287,1 миллиона рублей. В Ершове построят грязелечебницу 100 миллионов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.