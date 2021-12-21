Минэконом: в Саратове много других магазинов помимо О’кей

Минэконом Саратовской области прокомментировало закрытие гипермаркета О’кей в Саратове. В ведомстве подтвердили, что торговая сеть прекращает работу в регионе, поскольку истек срок десятилетнего контракта и продлевать его не планируется.

- Освободившиеся торговые площадки будут предложены другим участникам торговли, - сообщает минэконом региона.

В ведомстве отметили, что в Саратове осталось много других магазинов помимо О’кей. В регионе 16 тысяч стационарных торговых точек. Продуктами торгуют 5300 из них, а непродовольственными товарами – 7200, 3700 магазинов имеют смешанный ассортимент.

Напомним, магазины торговой сети О’кей находились в ТЦ «Форум» и Happy Mолл.

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