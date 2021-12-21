Валерий Радаев выступил промоутером пирожков саратовского кулинарного колледжа

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил своеобразным промоутером продукции саратовского кулинарного колледжа. Во время встречи 21 декабря со студентами профессиональных колледжей и лицеев – победителями всероссийских конкурсов, олимпиад, участникам студотрядов, губернатор присмотрелся к продукции техникумов и попробовал пирожки, которые изготовили учащиеся кулинарного колледжа, где проходила встреча.

- Студенты кулинарного колледжа показывают чудеса кулинарии. Сам пробовал пирожки – мне понравилось! Предлагаю подумать над реализацией такой вкусной продукции по Саратову – например, в столовой правительства. С удовольствием бы их приобретали. Считаю, что кулинарный колледж имеет все шансы создать свою высокую кухню с учетом многонациональности Саратовской области, - заявил Радаев.

Кроме пирожков на встрече обсудили молодёжные проекты, участие в волонтёрской деятельности. Радаев напомнил, что для победителей всероссийских форумов он учредил специальную премию, которая будет ежегодной. Глава региона напомнил о высоких результатах участников от Саратовской области на различных молодежных конкурсах.

Фото пресс-службы губернатора

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