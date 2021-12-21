На аварийном участке Новоузенской установят дополнительные видеокамеры

Авария с автобусом на Новоузенской

Для безопасности жителей улицы Новоузенская на месте аварии автобуса поставят дополнительные предупреждающие знаки и видеокамеры.

В дальнейшем предполагается установка леерного ограждения и подпорной стенки. Такое решение принято на совещании, которое прошло 21 декабря в Саратове с участием МЧС, администрации Фрунзенского района, министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, ГИБДД и жителей многоэтажки по адресу Новоузенская. 180Б.

Зампредседателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Игорь Поздникин отметил, что на этом участке дороги и в по всей Кумысной поляне изначально установлены знаки с информационной табличкой – «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Тем не менее, решено установить дополнительные знаки о запрете движения автобусов на этом участке дороги, кроме маршрутного транспорта.

Глава администрации Фрунзенского района Алексей Постнов пообещал выездное совещание на месте аварии со специалистами, для определения порядка установки подпорной стенки.

Напомним, в субботу пассажирский автобус из Волгоградской области, пробив забор, влетел во двор дома и повредил несколько машин и детскую площадку. По счастливой случайности, во дворе дома никто не пострадал, в автобусе различные травмы получили восемь человек.

В этом месте ранее происходили подобные ДТП, к примеру, несколько лет назад огромный грузовик с крахмалом слетел с дороги и разбился о стену дома, водитель погиб.

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