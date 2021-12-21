В Саратовской области от коронавируса скончались 11 человек за сутки. Сегодня, 21 декабря, соответствующую информацию опубликовал оперштаб.

За прошедшие сутки скончались 11 человек: семь женщин и четверо мужчин в возрасте от 46 до 87 лет. Общее количество жертв инфекции в регионе достигло 4937 человек.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились уже 129 920 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.