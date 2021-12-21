В Энгельсе на новогодних праздниках убийца поджег квартиру с телами

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пьянство в компании незнакомцев закончилось убийством и поджогом квартиры на улице Космонавтов в Энгельсе.

Преступление произошло 6 января 2021 года. 31-летний местный житель поссорился во время пьянки со своими собутыльниками, с которыми познакомился ранним утром тоже дня у магазина.

Пьянка и ссора происходила в квартире одного из них, 56-летнего мужчины. Обидевшись на подколы старших собутыльников, 31-летний пьяный мужчина забил 56-летнего хозяина и его 59-летнего приятеля табуреткой и ножом.

- Осознав, что оба скончались, 31-летний мужчина, взял подсолнечное масло, сгрудил в центре комнаты легковоспламеняющиеся предметы быта и одежды и поджег, после чего, покинул место преступления, заперев входную дверь. Когда огонь охватил жилище, возгорание заметили соседи и вызывали пожарную службу. После тушения огня в квартире были обнаружены тела потерпевших. – рассказали в СУ СКР по Саратовской области.

Стоимость сгоревшего имущества оценили потом в 268 675 рублей.

Сейчас обвиняемый, который вину не признает, под стражей, уголовное дело уже в суде.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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